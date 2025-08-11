25『毎日雑学』を読む■「上には上がいる」は間違いこの言葉の意味は、「最高にすぐれていると思っても、さらにすぐれたものがある。うぬぼれや欲望を戒める言葉」(デジタル大辞泉)で、誰かと比較したときに、自分の油断や高ぶりを戒めるために使われます。そのため「人」が対象で「いる」と言ってしまいますが、実は「上には上」は「人」のことではなく、行為や状態のこと指しているため「いる」ではなく「ある」なのです。■■正