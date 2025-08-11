おぎやはぎの小木博明が１０日、ＮＨＫ「お金発見！突撃！カネオくん」で、１人だけキャスターのついた特別なイスで登場。その理由にスタジオも失笑した。ゲスト席に座っていた小木は、１人だけキャスターがついた豪華なイスに着席。背もたれもゆったりしており、ＭＣの有吉弘行が「小木さんが偉そうなイスに」「そういうランクになった」などとからかった。小木は「今、ギックリ腰になった。このスタジオに向かうところで。