競泳男子５０メートル背泳ぎで２４秒２４の日本記録を持つ古賀淳也（３８）が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「８月９日、勝負の世界に戻ってきました」などとつづり、９、１０日に行われた東京都社会人チーム対抗水泳競技大会の写真ともに投稿して現役復帰を表明した。古賀は同大会の５０メートル背泳ぎ３０〜３９歳の部に出場し、決勝で２５秒９２をマークして優勝した。古賀はこの日朝、３連続投稿。「今年の４月