º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬µÁÊì¤Ë¡ÖÀä±ïÀë¸À¡×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤ËµÁÊì¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿½÷À­¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇµÁÊì¤È´Ø¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢»ä¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¡£»ä¤Î¤Þ¤À¾®¤µ¤ÊÌ¼¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¡¢¼Õºá¤¹¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤Ë²æËý¤Î¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢É×¤«¤é¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¡Ø¤â¤¦¥¦¥Á¤Ë°ìÀÚ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢Àä±ï¤·¤¿¤¤¡¢