[8.10 J1第25節 柏 2-0 湘南 三協F柏]柏レイソルの左WB、小屋松知哉が調子を上げている。前半終了間際44分の決勝点は、小屋松によって生まれた。湘南のクリアボールを右サイドのDF馬場晴也がひろうと、一度最後尾のDF古賀太陽を経由して、左サイドの小屋松へ。MF中川敦瑛、DF三丸拡とわたってPA内に入るも、三丸は小屋松に戻す。そこから横パスで右サイドにスライドして再び馬場にわたると、馬場の縦パスは相手DFにあたって右