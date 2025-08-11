俳優の知念英和と今井竜太郎が11日、都内で「仮面ライダー」シリーズのバトンタッチイベントに出席した。知念は「仮面ライダーガヴ（チーム）の皆の思いと歴代の先輩方の思いを託します。1年間頑張ってください」とエールを送り、今井は「先輩たちの思いを背負って1年間走り抜けたい」と意気込んだ。映画「仮面ライダーガヴお菓子の家の侵略者」の大ヒットを記念したもの。9月スタートの「仮面ライダーゼッツ」で主演する