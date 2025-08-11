「県としても誹謗中傷は決して行うべきではないと、繰り返し述べさせていただいている。SNSを利用されるすべての皆様に改めて私からもお願いしたい」斎藤元彦知事は2025年8月6日、定例記者会見で、記者に相次ぐ誹謗中傷に対して見解を問われ、こうコメントした。だがこうした一般論に終始する知事の姿勢に、記者からは疑問の声があがった。「質問や報道にためらいが生まれることを懸念」8月5日には、新聞社などの労働組合でつくる