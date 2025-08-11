サウジアラビアで開催中のバスケットボールアジアカップ。1勝1敗で、グループステージ最終戦を迎えた日本は、グアムに39点差をつけて快勝しました。現地で解説を務める田臥勇太選手は川真田選手について、「勝利の立役者だ。よく体を張っていた」と賞賛しました。これで日本は、グループステージを2勝1敗で終えています。――グアム戦振り返っていかがですか？今日は、しっかり勝つことが大事だったと思います。結果的に全員バスケ