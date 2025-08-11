年齢を重ねるほどに、顔立ちよりも「肌の質感」がその人の印象を大きく左右するようになります。特に30代以降、「くすみ」「毛穴の開き」「化粧ノリの悪さ」といった肌悩みを感じやすくなる一方で、日々のスキンケアだけでは物足りなさを感じる人も少なくありません。さらに、夏は紫外線や汗、冷房による乾燥などが重なり、肌への負担が増しやすい季節。肌の状態次第で、顔全体の印象が「疲れて見える」か「明るく見える」かが大き