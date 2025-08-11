8日（金）、髙橋藍オフィシャルサポーターズクラブは、大同生命SV.LEAGUE MENのサントリーサンバーズ大阪に所属する髙橋藍のスペシャルグッズを数量限定で販売することを公式サイトで発表した。 今回のスペシャルグッズは、9月2日に髙橋が24歳の誕生日を迎えることを記念して、バースデースペシャル缶が数量限定で販売される。 バースデースペシャル缶