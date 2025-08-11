µåÃÄ»Ë¤Ë»Ä¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ëº´Æ£(C)Getty Images¸×¤ÎÂçË¤¤ÏÂçÂæ¤â¼ÍÄø·÷¤ËÂª¤¨¤Ê¤¬¤éÎÌ»ºÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Ï8·î10Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë5-2¤Ç²÷¾¡¡£ÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿°ìÀï¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤Ï¡¢º£·î5ËÜÎÝÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë31¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à¡¢4°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÎÂç³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤ò6¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤¦8·î5È¯ÌÜ¡ª»°´§²¦¤â¸«¤¨¤ëº´Æ£µ±ÌÀ¤Î31¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯º´Æ£¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É