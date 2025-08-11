WILLER EXPRESSは、大阪・関西万博会場である夢洲に乗り入れる便を7月19日から8月30日まで増便する。現在は、東京発着の1往復を運行しており、同期間はさらに1往復追加し、計2往復となる。往路は午後11時にバスタ新宿を出発し、夢洲には翌午前7時55分に到着する。復路は夢洲を午後9時半に出発し、バスタ新宿には翌午前7時20分に到着する。途中、WILLERバスターミナル大阪梅田に停車する。運行期間は東京発が7月20日から8月30日まで