男性9人組「超特急」のシューヤ（30）が11日、都内で初写真集「TRENTE」（SDP）の発売記念イベントを行った。自身の希望でフランス・パリで撮影を敢行。撮影のため週4回のトレーニングと食事制限で体脂肪6％まで体を絞り込んだ。パリへの移動中も「機内食も食べずに、持ち込んだバナナと鶏胸肉を食べた」という徹底ぶり。空港で寿司を食べようとしたが、シャリに塩分が含まれていたため断念したという。この日のイベントでは