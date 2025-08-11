大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツは、大江戸温泉物語Premium 越之湯を「TAOYA那智勝浦」として6月29日にリブランドオープンした。客室は、露天風呂付客室、和室、洋室、和洋室など、さまざまな客室を用意する。リブランドを機に、一部の客室を和ベッドルームにリノベーションした。ほぼすべての客室がオーシャンビューで、客室からも勝浦湾の景色を望める。館内には、窓の外に海を望める和モダンな装いのラウンジ、オーシャンビュ