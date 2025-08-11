日本航空（JAL）は、ガルーダ・インドネシア航空とのマイレージ提携対象路線を7月1日から変更している。両社は共同事業を4月1日から開始しており、6月30日まではJALのフライトマイル積算、JALマイレージバンク（JMB）提携航空会社特典航空券の対象路線をガルーダ・インドネシアが運航する全路線としていた。7月1日からは日本路線を含む一部路線に変更した。対象路線は国際線が東京/羽田〜ジャカルタ・デンパサール線、インドネシア