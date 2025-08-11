¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤¬¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ë¤½¤Îµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ 9Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸Ìó80¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤ò´Þ¤àNTTÅìÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¡¢Àµ³Î¤Ë¥·¥ã¥È¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¡¢¥é¥êー¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£NTTÅìÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô ÀîÁ°Ä¾¼ù´ÆÆÄ ¡Ö¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¸«¤¿¤ê¿§¡¹¤Ê¤â¤Î