µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤¬Â³¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÌë¤«¤éÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢6»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤Ç370.5mm¤È¡¢8·î¤ÎÊ¿Ç¯±«ÎÌ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëµ­Ï¿Åª¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Âç±«¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢11ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬Â³¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±«±À¤Ï¼¡Âè¤ËËÌ¾å¤·¡¢Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤Ç¤âÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£12ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Ë