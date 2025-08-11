Ëè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤é¤Ï¡ÖÍ­µÈ¤£¤£eeeee¡ª¡Á¤½¤¦¤À¡ªº£¤«¤é¤ªÁ°¤ó¥Á¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡ÊÍ­µÈ¹°¹Ô¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡Ë¤òÊüÁ÷¡£8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢°æ¸ý¹ÀÇ·¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡ÊºåËÜ¡¦ÃæÃ«¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Ã°À¸ÌÀÎ¤¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÃ°À¸ÌÀÎ¤¤È¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¡×¤ò¥×¥ì¥¤