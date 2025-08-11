◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル）今年は、札幌競馬場よりも、気温の低い函館競馬場で調整する馬が多い。アルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）もその一頭。前走の函館記念は５９キロのトップハンデ。直線ではいい伸びをみせたが、６着までだった。それでも、道中ではリズムよく運べていたし、ここにつながる内容だったと思う。基本的に単走で追われることがほとんど