ＳＫＥ４８の中野愛理が１１日、都内で１ｓｔ写真集「可愛いと言って欲しい」の発売記念イベントを開催した。初の一冊に中野は「発売されるまで実感が湧いてなかったんですけど、たくさんイベントをさせていただく中で写真集を手にとる度に実感が湧いてきています」と声を弾ませた。スタッフから提案されたというタイトルについて「かわいいでいっぱいの写真集を作りたいと思っていたので、ぴったりだなと思いました」とした上