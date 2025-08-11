◆第１３６回ベルリン大賞・独Ｇ１（８月１０日、ホッペガルテン競馬場・芝２４００メートル、良）ドイツ伝統のＧ１競走に６頭が出走し、単勝１・２倍の断然人気に支持されたレベルスロマンス（セン７歳、英＆ＵＡＥ・チャーリー・アップルビー厩舎、父ドバウィ）が同レース３年ぶりの勝利で、８度目のＧ１勝利を挙げた。主戦のウィリアム・ビュイック騎手が米仏遠征のため、１９歳のビリー・ロックネイン騎手との初コンビとなり