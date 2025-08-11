福岡管区気象台は11日午前11時すぎ、福岡県・佐賀県では線状降水帯の発生の恐れがなくなったと発表しました。ただ今後、少しの雨でも土砂災害などが発生する恐れがあるとして、引き続き厳重な警戒を呼びかけています。 福岡県では9日から相次いで線状降水帯が発生し、宗像市では降り始めからの雨量が560ミリを超え、観測史上最大を記録し、道路の冠水などの被害が相次ぎました。警察によりますと、隣接する福津市では10日午後5