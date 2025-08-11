著者・おおえもん(@ooe.mon)さんとその家族が、移住をするために、2年間住んだ東京の一軒家を売りに出し、買値プラス330万円で売却するまでを描いたお話です。『新築を2年で売って移住した話』第1話をごらんください。 おおえもんさんは、夫が在宅勤務で働ける会社に転職したことで、かつては諦めていた移住を再び考え始めます。夫に移住の話をしてみると、「人生は一度きりだから、移住しちゃおうか」と、前向きな返答。始まっ