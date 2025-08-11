アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで胡蝶しのぶのイラストが公開中。余裕の笑みで刀を構える胡蝶の姿を見ることができ、ネット上で話題となっている。【画像】躍動感すごい！戦闘中の胡蝶しのぶ公開された『鬼滅の刃』イラスト羽織も大きく動く躍動感ある一枚にネット上では「しのぶちゃんの刀さばき好きなのよね」「しのぶちゃん、凛々しくて、カッコイ