¡Öµð¿Í¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÈÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬»î¹çÁ°¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¸òÎ®¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬½ªÎ»¸å¡¢ºäËÜ¤¬¤ª¤â¤à¤í¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÌî¤Î¤â¤È¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë£²¿Í¤ÏÃÌ¾Ð¤·¡¢ÌîµåÃÌµÄ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡££±£¹£¸£¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±³ØÇ¯¤Î£²¿Í¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆâÌî¼ê¤Èº¸ÏÓ¤Ë¤è¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£