【明治安田J1リーグ】川崎フロンターレ 2−5 アビスパ福岡（8月9日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）【映像】ガッツリ足裏をみせる危険タックルの瞬間試合の大勢を決するアクシデントだった。川崎フロンターレでデビューを迎えた元クロアチア代表DFウレモヴィッチが、足裏タックルにより一発退場に。解説者やファンたちがガッカリするプレーになってしまった。川崎Fは9日、明治安田J1リーグ第25節でアビスパ福岡