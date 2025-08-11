»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤Î»³ºê±¿Æ°¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ë¥¹¥Ù¥ê¡ÊÉ´Æü¹È¡Ë¤Î²Ö¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±àÆâ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ù¤ëÍ·¶ñ¹­¾ì¤ä¼ÇÀ¸¹­¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤ä¡¢±à³°¤ÎÄÌÏ©±è¤¤¤Ë¤ª¤è¤½20ËÜ¤Î¥µ¥ë¥¹¥Ù¥ê¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÎÀÄ¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¹È¿§¤äÅí¿§¤Î²Ö¤¬¤³¤ó¤â¤ê¤Èºé¤­¡¢ÎÃ¤·¤²¤ÊÉ÷¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ë¥¹¥Ù¥ê¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤ª¤è¤½É´Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¤³¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤­¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö