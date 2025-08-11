私（ミホ）は、夫と息子ハヤトと暮らしています。ハヤトが3歳になり時短勤務の期間が終わってからは、これまでのキャリアの遅れを取り戻そうと必死に働く日々。夫は帰宅が23時になるため、保育園のお迎えは私が担当しています。ただ保育園の先生からはハヤトの寂しそうな様子を見かねて「もう少しお迎えを早くできませんか」と言われてしまい……。私がハヤトを「可哀想な子」にしてしまっているように感じて、落ち込んでしまった