¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ ¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó ¸½ºß¡¢¿·³ãÃÏ°è¡¦´äÁ¥ÃÏ°è¡¦¿·È¯ÅÄÃÏ°è¡¦º´ÅÏ¤Ë¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û¤È¡Ú¹¿¿åÃí°ÕÊó¡Û¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¡Ú¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¡Û¡¢¾å¡¦Ãæ±Û¤È¸ÞÀôÃÏ°è¤Ë¡ÚÂç±«Ãí°ÕÊó¡Û¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²¼±Û¡¢º´ÅÏ¤Ç¤Ï¡ÚÅÚº½ºÒ³²¡Û¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¡11Æü(·î)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤ ¸á¸å¤Ï°ìÃ¶±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ß¤êÊý¤â¼å¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ê