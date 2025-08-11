Çðºê»Ô¤Ç¥³¥á¤Î¶ËÁáÀ¸ÉÊ¼ï¡ØÍÕ·î¤ß¤Î¤ê¡Ù¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 8·îÃæ½Ü¤Ë¼ý³Ï¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ê¤É¤ò¸òÇÛ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ØÍÕ·î¤ß¤Î¤ê¡Ù¡£ÂçÎ³¤Ç´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£JA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çðºê»ÔÆâ¤Ï6·î²¼½Ü¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¹â²¹¤¬Â³¤­¡¢±«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¹ß¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ØÍÕ·î¤ß¤Î¤ê¡Ù¤òºî¤ëÇÀ²È¤ÎÉÚÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈîÎÁ¤ÎÄÉ²Ã¤È¿å¤Î´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½çÄ´¤ËÀ¸°é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È