¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢9·î¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTopping¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11Æü¿¼Ìë0»þ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²»¸»¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTopping¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢MK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï11Æü¡ÖTopping¤Ï¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¾¯½÷¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¶Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¹¥¤­¤ÊÁê¼ê¤ÎÏÃ¤·Êý¤ä¹ÔÆ°¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þÊÕ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¡¼¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯½÷¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÃÊÌ