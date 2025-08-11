【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～ 最恐ホラーSP・前編】 放送日時：8月12日21時25分～21時54分 TOKYO MXのゲームバラエティ番組「野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～」にて、「最恐ホラーSP・前編～」が8月12日21時25分から放送される。 真夏にピッタリな最恐ホラーゲームSPが2週連続で実施さ