²¬»³¸©·Ù»¡ËÜÉô 2025Ç¯8·î11Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÁÒÉß»Ô¶ÌÅçÆ»¸ý¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å¤êÀþ¤Ç¡¢·Ú»Í²ßÊª¤¬Â¦ÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ï½ÅÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¼«Â»»ö¸Î¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸áÁ°10»þ35Ê¬¤«¤é»³ÍÛÆ»¾å¤ê¤Î³ûÊý£É£Ã－¶ÌÅç£É£Ã¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢¸á¸å1»þ20Ê¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£