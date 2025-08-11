熊本県では線状降水帯も発生し、記録的な大雨に見舞われた。気象庁は１１日午前９時１５分までに天草市や八代市など県内７市町に「大雨特別警報」を発表した。県によると、玉名市と甲佐町でそれぞれ１人の行方がわからなくなっているという。県や消防などによると、甲佐町では３０歳代の女性から「車で避難しようとして土砂崩れに巻き込まれた」と１１９番があった。女性と女児（４）、男児（１）は救助されたが、車の外にいた