¡Öµð¿Í¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¡¢°ÛÎã¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Îý½¬Á°¤Ë½õ¤Ã¿Í¤¬»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥±¡¼¥­¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¡£Âç»ö¤½¤¦¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤ª¤â¤à¤í¤Ë¡¢ÃåÍÑ¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ï£³£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¼«¿È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤ë¿è¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£