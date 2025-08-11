¤­¤ç¤¦¤âÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂç±«¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶å½£¤Ç¤ÏÃë¤¹¤®¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬7»ÔÄ®¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÌë¤«¤é¤­¤ç¤¦¤Ë¤«¤±¤Æ·§ËÜ¸©¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ­¼Ô¡Ö¶ÌÅìÄ®¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¶ÌÌ¾»ÔÂÒÌÀ¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤Ë284¥ß¥ê¡¢