１０日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、歌麿（染谷将太）が、鳥山石燕（片岡鶴太郎）の弟子になる。そこで描いた牡丹の花に一部で注目が集まった。この日の「べらぼう」では、蔦重（横浜流星）が、歌麿について「人まね歌麿」という噂が立っているということを聞き、歌麿へ「時が来た。お前ならではの絵をドンとぶつける時だ」「お前ならいける」と歌麿独自の絵を描くように助言。何を描くか