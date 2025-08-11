※本コラムは『僕達はまだその星の校則を知らない』第4話までのネタバレを含みます。■“とんちんかん”と言われた少女の心の傷第4話で、健治（磯村勇斗）が向き合うことになったのは、“個人情報漏えい”。副校長の三宅（坂井真紀）が、1年梅組の期末テストの点数や学習評価メモを誤って生徒全員が見られる共有フォルダに入れてしまったことから、騒動が巻き起こります。なかでも、大きなショックを受けたのは、江見（月島琉衣）