男子日本代表は8月10日、FIBAアジアカップ2025グループステージ最終戦でグアム代表に102－63で勝利し、グループBを2勝1敗で終えた。第1クォーターから主導権を握った日本は、ベンチメンバーを含め全員が得点を記録。中でも西田優大は15分7秒の出場で3ポイントシュート3/7を含む16得点4アシストを挙げ、限られたプレータイムの中で攻守に存在感を放った。 試合後、西