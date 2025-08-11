マジョルカの浅野拓磨が絶好調だ。現地８月９日に行なわれたプレシーズンマッチで、マジョルカはハンブルクと対戦。２−０で勝利を飾った。ラ・リーガ開幕前最後のテストマッチとなったなか、この試合に浅野は先発出場。すると13分、敵陣ゴール前で右からのクロスがこぼれたところに反応。右足のジャンピングボレーで上手く合わせて先制点を奪ってみせた。 ６日のポブレンセ戦（２−０）でもゴールを決めた浅野はこれ