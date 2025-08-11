2025年8月10日、横浜で行われた卓球WTTチャンピオンズ横浜の男子準々決勝で中国選手を破った張本智和が、試合後の相手監督の態度に苦言を呈したことが中国のSNS・微博（ウェイボー）で注目を集め、議論を呼んだ。80万人のフォロワーを持つアカウント「吃瓜比賽冠軍」氏は10日、準々決勝で張本が中国の向鵬（シアン・パン）に勝利した後のインタビューで、中国の王皓（ワン・ハオ）監督がまともに握手をしてこなかったことに苦言を