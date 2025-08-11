3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¡Ö»³¤ÎÆü¡×¤Î¤­¤ç¤¦(11Æü)¡¢ÌÚ¹©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¹¤Î½ÅÍ×À­¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î¹©ºî¤Î½ÉÂê¤Ë¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÈ¤ºî¤ê¤ä¿¹¤Î½ÅÍ×À­¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡ÖÌÚ¹©ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ú²¬»³¡¦ÄÅ»³»Ô¡Û ÌÚ¤ÎËÀ¤ò¥«¥ó¥Ê¤Çºï¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÈ¤¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÅ»³»Ô¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»³¤ÎÆü¡Ö¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£ ¥Ò¥Î¥­¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Á´¹ñ¤Ç1°Ì¤Î²¬»³¸©¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê