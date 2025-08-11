¡ÎJ£²Âè25Àá¡ÏÀçÂæ £°¡Ý£² ÆÁÅç¡¿£¸·î10Æü¡¿¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæJ£±¾º³ÊÁè¤¤¤ËÍí¤àÀçÂæ¤Ï¡¢£¸·î10Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£²Âè25Àá¤ÇÆÁÅçÀï¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£20Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¡¢°Ê¸å¤ÏJ£²ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÎÆÁÅç¤òÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È16ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢½ªÈ×¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈïÃÆ¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀçÂæ¤Ï£´ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ê£²Ê¬¤±£±ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢£µ°Ì¤Ë¸åÂà¡£¤³¤³£²»î¹ç¤ÏÌµÆÀÅÀ¤È¡¢ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ­¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¶ìÀï¤ÎÍ×