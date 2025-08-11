真夏の屋外活動やエアコンを使わない室内で吐き気や嘔吐が起きた場合、熱中症が中等症以上に進んでいるおそれがあります。嘔吐は体内の水分と電解質を急速に失わせ、多臓器障害へつながる危険な症状です。この記事では原因から家庭での応急措置、医療機関で行う治療、回復期の過ごし方までをわかりやすく解説します。 監修医師：高宮 新之介（医師） 昭和大学卒業。大学病院で初期研修を終えた後、外科専攻医として勤務。静岡