¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶´´·Ã¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬2025Ç¯8·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸¶¤µ¤ó¤Ï25Ç¯5·î¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£7·î15Æü¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é»þ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¡×¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¡¢¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò3¿©¿©¤Ù¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤«¡¢ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ÈÆ¦Æý¤Ç¤Î¥×¥ÁÃÇ¿©3Æü´Ö¤È¤«¡¢ÌîºÚ¥¹¡¼¥×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢ÃÇ¿©