第１０７回全国高校野球選手権大会第６日第１試合（１１日）は古豪・県岐阜商が日大山形を６―３で下し、１６年ぶりの夏勝利を上げた。２年生エース右腕・柴田が最後までマウンドに立った。１３５球を投げて７安打３失点。６回に雨の影響で５１分間の中断があったが、リズムを崩すことなく投げ切った。「立ち上がりがまだ不安定でまっすぐも高めに浮いたけど、変化球で何とかストライクを取って押さえられた。雨でもやる、とい