この記事をまとめると ■ナンバープレートの「地名」の部分について考察 ■ナンバープレートの地名はかつては頭文字のみで時代と共に細分化されていった ■当地ナンバー制度で表記の多様化が進み、4文字やひらがな表記など一部に例外も存在する 意外と気になるナンバープレートの表記 公道でクルマを運行するには、運輸局にその車両を登録した証の「自動車登録番号標」、いわゆるナンバープレートを装着しなければなりません。い