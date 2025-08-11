²»¶Áµ¡´ï¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥ß¥é¥¤¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡ÖFiiO Electronics¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÖSnowsky ECHO MINI¡×¤ò2025Ç¯8·î8Æü¤ËÈ¯Çä¡£3.5mm¥·¥ó¥°¥ë¡¢4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹½ÐÎÏÃ¼»Ò¤òÁõÈ÷¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥¾¡Ê¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ë²»¸»¤ÎºÆÀ¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£55¥°¥é¥à¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ëDAC¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥Ê¥í¥°ÊÑ´¹²ó