お笑い芸人やす子（26）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。女性芸人が自宅に“お泊まり”したことを報告した。やす子は10日夜の更新で、体調不良による一時休業から復帰したお笑いコンビ納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）と会食しているショットを掲載し「みゆきさん退院祝いで2人でご飯しました栄養たくさん摂らせてます」と報告。続くポストで、薄がやす子の自宅内とみられる部屋でネコと一緒にいるショットを添付し「みゆ