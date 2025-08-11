◆米大リーグカージナルス３―２カブス（１０日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カブスの今永昇太投手が１０日（日本時間１１日）、敵地のカージナルス戦に９勝目を目指し先発。６回２／３を４安打３失点と粘投したが５敗目を喫した。防御率は３・１９。走者を出したのは３回と７回だけだったがそのイニングに３失点した。３回に先頭のサジェシにスプリットを左前に運ばれて初の走者を許すと、続く８番パ